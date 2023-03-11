Depremde 12 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Giresun AKUT ekibi yaşadıkları o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Adıyaman'a giden AKUT Giresun ekibi, 3'ü çocuk 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Ekibiyle birlikte deprem bölgesinde tanık olduklarını anlatan AKUT Giresun Eğitim Birim Sorumlusu Gökhan Üstün, afet öncesinde ve sonrasına hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.

47 saat sonra anne ve çocuğunu enkazdan sağ çıkarmışlardı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize ve Giresun olmak üzere sadece üç ilde kuruluşu bulunan AKUT'un Giresun ekibinin Eğitim Birim Sorumlusu Gökhan Üstün, ilk anından itibaren deprem bölgesinde bulunduklarını hatırlattı. Üstün, deprem haberini alır almaz o anda 12 gönüllü olarak yola çıktıklarını belirterek "Adıyaman'daki görev yerimize vardığımızda bizden başka henüz hiçbir ekip intikal etmemişti. Daha sonra Ankara ve Bitlis illerimizden de ekipler gelerek üç ilin AKUT ekibiyle birlikte çalışma başlattık. Tabiki ulaşmak kolay olmadı, yollar deprem dolayısıyla kapalıydı. İlk kurtarışımızı da yol üzerinde Malatya Doğanşehir'de gerçekleştirdik. Daha sonra asıl görev yerimiz Adıyaman'a geçtik. Burada görev yaptığımız 8 gün içerisinde 25 vatandaşımızın tahliyesini yaptık. Bunlardan 3'ü çocuk, 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardık. Bizi en çok etkileyen ise 47 saat sonra 7 katlı binanın enkazından 3 yaşındaki Muhammet Tanık'ı ve annesi Fatma Tanık'ı kurtarmak oldu. Kurtarmak için saatlerce iğne ile kuyu kazar gibi çalışıyorsunuz ve zamanla yarışıyorsunuz. Sonunda bir canı daha kurtarmanın sevincini yaşıyorsunuz. O anda bütün yorgunluk gidiyor ve hemen yeni bir can daha kurtarmak için çalışmaya başlıyorsunuz" dedi.

"Arama kurtarmada sayı değil, eğitim düzeyi önemli"

AKUT Giresun ekibinin aktif 45, pasif 150'ye yakın gönüllüsüyle eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Üstün, "Giresun AKUT ekibinde kentsel arama kurtarmada yeterlilikleri üst seviyede, bu konuda özel ihtisas yapmış ekip arkadaşlarımız var. Şuanda aktif 45 gönüllümüz var, pasiflerle beraber 150 kişiyi buluyoruz. Burada sayının az veya çok olmasının hiç önemi yok. Burada ekibin yeterlilikleri, iç eğitimlerinin düzeyleri önemlidir. Giresun olarak 45 gönüllümüzün suda, karada ve kentsel arama kurtarmada yeterlilikleri üst seviyede. Zaten eğitim seviyesi yeterli olmayan arkadaşları sahaya sürmüyoruz. Her daim afet anında ve sonrasında neler yapılmalı buna hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

Depremde en çok Crush Sendromu, travma ve hipotermi vakaları görüldü

Deprem afetinde karşılaşılan sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi veren AKUT Giresun ekibinin doktor gönüllüsü Dr. Ayşegül Okur ise "Ekibin doktoru olarak gönüllü görev yapıyorum. Deprem afetinde arkadaşlarımızın ses aldığı yerde olay yerine gidiyordum. Depremzedeyle görüşüyordum ve psikolojik destek vermeye çalışıyordum. Enkazdan çıkarıldığında ise olabildiğince ilk müdahalesini yapıyordum. İlk müdahalesinin ardından gerek ekip aracımızla bulabilirsek ambulansla hastaneye intikalini sağlıyorduk. Deprem anlarında bizim Crush Sendromu olarak ifade ettiğimiz kişinin ezilme biçiminde yaralanması, uzun süreli sıkışması ve hareketsizlik sonucunda oluşan doku zedelenmesi ve kas nekrozu ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca soğuk hava dolayısıyla hipotermi yaşanmaktadır. Çoğunlukla bunlara müdahale etmeye çalıştık ve uzun süre susuz kaldıkları için sıvı desteği sağlamaya çalıştık. Hastayı intikal için devrettiğimiz sağlık görevlilerini hastanın durumu hakkında bilgilendirdik. Daha çok Crush Sendromu, hiporermi ve travmalarla karşılaştık" ifadelerini kullandı. - GİRESUN