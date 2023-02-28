Erzincan'da Deprem Teknolojileri Enstitüsü Araştırma toplantısı düzenlendi.

EBYÜ toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile konularında uzman akademik personeller katıldı.

Toplantıda, Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilerek, il genelinde yürütülen imar çalışmalarındaki denetimler ve alınacak tedbirlerin yanı sıra, müdahale ve mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlanan raporlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca diğer üniversitelerin konularında uzman akademisyenleri tarafından sinevizyon üzerinden katılımcılara çeşitli sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN