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Deprem sonrasında şelalenin suyu kesildi

Yerel Haberler

Deprem sonrasında şelalenin suyu kesildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından suyunu kesti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından suyunu kesti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Türkiye'de pek çok etkiye neden oldu. Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri'den de yoğun bir şekilde hissedildi. Develi'nin Küçük Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.

Deprem öncesi yoğun şekilde aktığı görülen şelalenin aniden suyunu kesmesi görenleri hayrete düşürdü. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Kayseri Deprem Yerel Haberler

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