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Deprem Sonrası Zorluklara Rağmen Kokoreç Satmaya Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Uğur Usta, yaşadığı zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor. 23 yıldır seyyar tezgahta kokoreç satan Uğur Söker, depremin etkilerine rağmen işine devam ediyor.

"6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Uğur Usta, yaşadığı zorluklara rağmen evine ekmek götürmeye devam ediyor.

23 yıldır seyyar tezgahta kokoreç satan Uğur Söker, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yaralarını sarıp yeniden ekmek mücadelesine başladı. Usta, yaşadığı zorluklara rağmen işine devam ediyor. Deprem sonrasında Reyhanlı'ya yerleşen Uğur Söker, felaketlerle dolu günler geçirdiklerini belirterek, "Depremin yaşantımızda olumsuz etkileri oldu. İş yerimizde tüpten kaynaklanan bir faciadan dolayı arabamız tamamen yandı. Ancak, 1 ay içerisinde bu zorlu süreci atlatarak işimize tekrar başladık" dedi.

Reyhanlı'da halkın desteğiyle ayakta kaldıklarını belirten Söker şöyle devam etti:

"Reyhanlı halkı bize sahip çıktı, büyük fedakarlıklar yaptı. Ben 23 yıldır bu işi yapıyorum, 24'üncü yılıma gireceğim. Hatay bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız yer. Hatay'ı kesinlikle bırakamayız".

Kokoreç severlerin uğrak noktası olan Uğur Usta'nın müşterisi Berkan Yılmaz ise "Her gün olmasa da 2 günde bir Uğur Usta'nın yanına geliyorum. Kokoreçlerini çok beğeniyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Haberler

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