Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler Açıklandı

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, deprem sonrası vatandaşların alması gereken önlemleri ve atması gereken adımları sosyal medya üzerinden paylaştı. Acil durum planları ve yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı tarafından deprem sonrası vatandaşların ne yapması gerektiği paylaşıldı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrasında yapılması gerekenler; önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın" ifadelerine yer verildi.

Her büyük depremden sonra artçı depremlerin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi. - ANKARA

