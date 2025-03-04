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Deprem Sonrası Kedilere Umut Olan Adam: Hüseyin Tuntaş

Deprem Sonrası Kedilere Umut Olan Adam: Hüseyin Tuntaş
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Hatay'da deprem sonrası zor günler geçiren Hüseyin Tuntaş, sokaklarda yaşayan 100'den fazla kediyi beslemek için her gün 8 kilometre yol kat ediyor. Tuntaş, kedilerin mağduriyetine dikkat çekerek, onlara mama ve su desteği sağlıyor.

HATAY (İHA) – Hatay'da deprem sonrası çadırda yaşadığı zor günlerden etkilenerek sokaklarda yaşayan kedileri beslemeye başlayan Hüseyin Tuntaş, günlük 8 kilometre yol katederek 100'den fazla kediyi besliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Tuntaş, deprem sonrası hayatını adeta sokakta yaşayan kedilere adadı. Asrın felaketinden etkilenerek yaşadığı zor günleri unutmayan Tuntaş, İskenderun sahil bandında kedilere hayat oluyor. Her gün evinden çıkarak 4 kilometre gitmek için yol kateden Tuntaş, 4 kilometre de dönüş için yol katediyor. 100'den fazla kediye mama ve su bırakan Tuntaş, merhameti ve davranışıyla takdir topluyor.

Sahil bandında 100'den fazla kedinin bakımını üstlendiğini ifade eden 59 yaşındaki Hüseyin Tuntaş, "Deprem zamanında çadırda kaldım, kedilerin mağdur olduğunu o zaman gördüm. Küçücük iki kişilik çadırımda bir sürü kedi ile beraber kaldım, depremden beri istisnasız her gün hiç aksatmadan elimden geldiğince yardımda bulmaya çalışıyordum. Özellikle sahil kapatıldıktan sonra çok mağdur olduklarını gördüm. Ben buraya özel izinle geldim diyebilirim günlük olarak sabah akşam elimden geldiğince mama ve ilaç desteğinde bulunuyorum. Çok mağdurlar pandemi dönemindeki gibi buralara belirli alanlara her gün mama ve su takviyesi yapılsa bunların hiçbirinin gidecek yerleri de yok bölgelerini bırakmıyorlar. Birkaç tane yavru kedi alıp, güvenli yere götürdük ama sonra tekrar geri geldi. Her gün 4 kilometre yol katederek yüzlerce kedinin mamalarını, sularını ve ilaçlarını takviye yapmaya geliyorum. Bu alanda sadece 100 küsur tane kedi var, parça parça da yavru ve hamile kediler var. Onları hiç beslemesek açlıktan susuzluktan ölecekler çünkü sahile giriş yasak olduğu için biz sadece 2-3 kişi aralıklı olarak gelip destekleme yapıyoruz ama yetmiyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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