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Deprem Sonrası Kadın Girişimci: 4 Çocuk Annesi Tuğba Yılmaz'ın Başarı Hikayesi

Deprem Sonrası Kadın Girişimci: 4 Çocuk Annesi Tuğba Yılmaz'ın Başarı Hikayesi
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Kahramanmaraş'ta 4 çocuk annesi Tuğba Yılmaz, deprem sonrası açtığı kömbe iş yeri ile geçim kaynağı sağlarken, 4 kişiye de istihdam imkânı sunuyor.

Kahramanmaraş'ta 4 çocuk annesi kadın, deprem sonrası açtığı iş yerinde yaptığı kömbeler geçim kaynağı olurken, 4 kişiye de istihdam sağladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde depremden sonra iş yeri açan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Yılmaz, "Çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek için odun ateşinde kömbe yapıp satmaya başladım. Şu an bu iş benim geçim kaynağım oldu. Burada 4 elemanıma da de iş imkanı sağlıyorum" dedi.

Eşinin desteği ile burada Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye başladığını söyleyen Yılmaz, "Deprem sonrası güzellik uzmanı belgemi aldım ve iş yerimi kurdum. Deprem sonrası inşaatlardan dolayı iş yerimde randıman alamayarak anne, baba mesleği olan kömbe yapmaya başladım. Burada güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Eşimin de desteği ile birlikte bu iş yerinde Kahramanmaraş halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Kömbe Afşin ilçemize ait. Bunların çeşitleri var. Tercihen müşterilerimizin de yönlendirmesiyle isteğe bağlı her kömbeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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