Deprem Sonrası Hukuki Mücadele: Enis Özel'in İtiraz Süreci

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan Enis Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından evine verilen "orta hasarlı" kaydına itiraz ederek açtığı iki davayı da kazandığını, ancak kısa süre önce evine yeniden "ağır hasarlı, üç gün içinde yıkılacak" tebligatı asıldığını söyledi. Özel, "İki davayı da kazandım, kararlar kesinleşti. Buna rağmen aynı binaya yeniden ağır hasar verdiler. Bir bina için kaç defa dava açmamız gerekiyor" diye tepki gösterdi.

Depremlerin ardından Hatay'da binlerce dönüm alan "rezerv alan" ilan edildi. Depremlerin hemen ardından binasına "orta hasarlı" kaydı verilen Enis Özel, bu karara itiraz etti ancak sonuç değişmedi. Taşıyıcı sistemde bir sorun olmadığını belirten Özel, haksız bulduğu bu kararın ardından mahkeme yoluna gitti. Özel'in açtığı davada, Hatay 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Rezerv alan kararı da yargıdan döndü

Ancak Özel'in az hasarlı binasının bulunduğu alan bir süre sonra "rezerv alan" ilan edildi. Bu karara karşı da ikinci bir dava açan Enis Özel, yine yürütmeyi durdurma kararı aldı. Özel hem az hasar tespiti hem de rezerv alan kararıyla ilgili mahkeme kararlarının bölge idare ve istinaf mahkemelerin onadığını söyledi.

Bakanlık'tan "ağır hasarlı" tebligatı

Aradan bir süre geçtikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Özel'in binasına bu kez, 06 Ekim 2025 tarihinde "Binanız ağır hasarlı, üç gün içinde yıkılacak" şeklinde tebligat geldi. Bakanlıktan gelen tebligata da hukuki yolla itiraz eden Özel, yaşadığı durumu şöyle ifade etti:

"İki tane mahkeme kazandım. İkisi de kesinleşti, Bölge Mahkemesi de İstinaf Mahkemesi de onadı. İkisinde de yürütme durdurma kararı var. Buna rağmen Çevre ve Şehircilikteki memurlar 'Biz bu kararı dinlemeyiz' diyorlar. Siz nerede hangi ülkede yaşıyorsunuz? Siz bu ülkenin kanunlarını nasıl tanımazsınız?"

"Deprem sonrası süreç travma yarattı"

^"Hukuk aramanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Bunun arkasında kimler var? Kimler toprağımıza, binalarımıza göz dikiyor. Bu konunun artık aydınlatılmasını istiyorum" sözleriyle yetkililere seslenen Özel, eski komşularıyla az da olsa sağlam kalan binalarında yaşamak istediklerini; deprem sonrası yaşadıkları sürecin depremin kendisinden daha büyük bir travma yarattığını dile getirdi.

Enis Özel, kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen uygulanan kararların durdurulmasını ve yetkililerin bu hukuksuzluğa son vermesini istedi.