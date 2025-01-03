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Deprem Sonrası Hayalleri Gerçekleştiren Kardeşlerin Gözleme Başarısı

Deprem Sonrası Hayalleri Gerçekleştiren Kardeşlerin Gözleme Başarısı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Betül ve Sibel Ergüder kardeşler, deprem sonrası sanayi sitesinde açtıkları konteyner iş yerinde gözleme yaparak hayat mücadelesi veriyor. Hiç sermaye olmadan başlattıkları işlerini el birliğiyle büyüten kardeşler, umut ve azimle çalışmaya devam ediyorlar.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremden sonra sanayi sitesinde hayalleri olan iş yerini açan Betül ve Sibel Ergüder kardeşler, konteyner iş yerlerinde gözleme yapıp satarak yaparak kazanç elde ediyorlar. Açtıkları iş yerinde yaptıkları gözlemeleri sevilen Ergüder kardeşler, hayat mücadelesi için birbirlerine destek olarak devam ediyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme yakalanan Betül ve Sibel Ergüder kız kardeşler, depremden 2 ay sonra Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir çadırda gözleme işi yaparak ekmek paralarını kazanmaya başladılar. Hayalleri birlikte bir iş yeri sahibi olmak olan Ergüder kardeşler, kısa sürede aynı noktaya konteyner yerleştirerek çalışmaya devam ettiler. Hiçbir sermaye ve güvence olmadan açtıkları iş yerinde; gözleme, çorba, menemen, sıcak ve soğuk içeceklerle müşterilerine hizmet veriyorlar. Konteyner gözlemecide hayata tutunan kardeşler, çalışma azimleri ve hayata olan tutkularıyla takdir topluyorlar.

"Ablamla beraber hep hayalimiz el ele verip bir iş yeri sahibi olmaktı"

Asrın felaketinden 2 buçuk ay sonra ablasıyla ortak hayalleri olan iş yeri açma hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Betül Ergüder, "Depremden 2 ay sonra başladık. Mecbur çalışmaya da ihtiyacımız vardı. Ablamla beraber hep bir hayalimiz vardı. Ablamla beraber el ele verip bir iş yeri sahibi olmaktı. Depremde işsiz kalınca ablamla birlikte beraber bir şeyler yapmak istedik. Hiç sermayemiz veya güvencemiz yoktu. Biz de gözlemeyle başlayalım ve tutarsa devam ederiz diye düşündük. İlk başladığımız gün hiçbir şeyimiz yoktu ve sadece malzemelerimizle geldik ve yaptık. Gözlemelerimiz çok da beğenildi ve devam edebilirsiniz diye güzel yorumlar aldık. El birliğiyle küçük bir çadırda başladık. Çadırın içinde yapmaya başladık ve yavaş yavaş para biriktirip konteyner yaptırdık. Konteynere geçtikten sonra işlerimiz biraz daha düzeldi. Tanınmaya başladık ve gözlemelerimiz sevildi" dedi.

"İki kardeş depremden sonra hayat için birbirimize dayanarak mücadelemize devam ediyoruz"

Evlatları için ablasıyla birlikte el ele çalıştıklarını belirten Betül Ergüder, "Zamanla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada elektrik ve su sıkıntımız var ama korkmadan devam edeceğiz. Biz ekmek parası ve çocuklarımız için çalışacağız. Kendi kendimize güç olduk ve az da kazansak mutluyuz. Ablam da bütün canını dişine takıp çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Ablam gözleme yapımında iyi yaparken ben de müşterileri ağırlama konusunda iyiyim. Böyle birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Ispanaklı ve patatesli gözlemeler 50 TL iken kaşarlı ve sucuklu gözlemeler ise 70 TL civarındadır. İki kardeş depremden sonra hayat için birbirimize dayanarak mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

"Herkes bizi ve işimizi sevdi, 'gözlemeleriniz çok güzel' diyorlar"

Depremden sonra birbirlerine destek olarak kardeşiyle birlikte iş yeri açtıklarını söyleyen Sibel Ergüder ise, "Burada gözleme, çorba ve menemen yapıyoruz. Kardeşimle birlikte çalışarak yapıyoruz. Onun beni sevdiğini gerçekten iyi biliyorum ve birbirimizi anlıyoruz. Depremden sonra buna ihtiyacımız vardı. Kardeşim olmadan bunu başaramazdım. Birbirimize hep destek olduk. Depreme ev hanımıyken ve 2 çocuğumla evde yalnız yakalandım. Evimiz yıkıldı ve depremden 2 buçuk ay sonra kardeşimle beraber bu işi yapmaya karar verdik. Ailemiz de bize destek veriyor ve her zaman arkamızdalar. Herkes bizi ve işimizi sevdi. Lezzetleriniz çok güzel diyorlar. Kız kardeşler birbirlerini her zaman sevsinler ve destek olsunlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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