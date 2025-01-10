Deprem Sonrası Gelin ve Görümce Aynı Kebapçıda Birlikte Çalışıyor

Hatay'da 16 yıldır gelin ve görümce olan Esra Sönmez ile Semire Sönmez, depremden sonra açtıkları kebapçıda beraber çalışıp birlikte para kazanıyor.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan Semire Sönmez ile Esra Sönmez, 16 yıldır görümce ile gelin olarak yaşamaya devam ediyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremde iş yerleri yıkılan görümce - gelin, depremden sonra birlikte kebapçı açtılar. Depremden önce 4 yıl birlikte tandırcılık yapan gelin ve görümce, depremden sonra hayata devam edebilmek için kendi kendilerine kebap yapmayı öğrendiler. Kebap yapmayı öğrenen ikili, 1 buçuk yıldır açtıkları kebapçıda birlikte çalışıp birlikte kazanç sağlıyorlar.

"Depremden sonra görümcemle birlikte işlettiğimiz kebapçı dükkanında çalışarak kazancımızı birlikte paylaşıyoruz"

Görümcesiyle arasının çok iyi olduğunu ve deprem sonrası 1,5 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Esra Sönmez, "Depremden sonra yaklaşık 1,5 yıldır görümcemle birlikte çalışıyorum. Depremden önce tandır işletiyorduk. Tandırımız vardı. Tandır ekmeği, katıklı, gözleme ve sac ekmeği yaparak devam ediyorduk. Biz gelin - görümce olmadan önce kuzendik. Görümcemle aram iyiydi ve sıkıntımız yoktu. Görümcemle birlikte beraber çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Depremden önce de beraber yaşıyorduk. Depremden sonra kebapçılığı kendi kendimize öğrendik. Asıl mesleğimiz kebapçılık değildi. Depremden sonra herkes bir şekilde hayata tutunmaya çalışırken biz de bir işin ucundan tutmaya çalıştık ve kendimizi tutturduk. Görümceleriyle iyi anlaşmaları gerekiyor. İnsanların arasında saygı olunca gerisi geliyor. Depremden sonra görümcemle birlikte işlettiğimiz kebapçı dükkanında çalışarak kazancımızı birlikte paylaşıyoruz. Şükürler olsun ki mutluyuz. Ben yaklaşık 16 yıldır evliyim. Biz buradan önce birlikte 4 yıl çalıştık. Önceden de olduğu gibi beraber yaşıyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız ve münakaşamız olmadı" dedi.

"Yengemle birlikte iş ayrımı yapmıyoruz ve bazen ben bazen de yengem mangal başına geçiyor"

Yengesiyle birlikte kebapçılık yaparak ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyen Semire Sönmez, "Yengemle çalışmak çok güzel bir durum. Yengemle birlikte çalışıyoruz ve ayakta durmaya çalışıyoruz. Diğer gelin - görümce nasıl yaşarlar bilmiyoruz ama biz iyi yaşayıp iyi çalışıyoruz. Deprem sonra burayı açtık ve 1,5 yıldır işletiyoruz. İşler güzel gidiyor. Yengemle birlikte iş ayrımı yapmıyoruz. Bazen ben bazen de yengem mangal başına geçiyor. Hepimiz burayı işletiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY