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Depremzede Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Yakınlarıyla Bayramlaştı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden binlerce vatandaşın yakınları Ramazan Bayramı birinci gününde mezarlığa giderek yakınlarıyla bayramlaşarak Kur'an okuyup dualar etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası on binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda depremzede vatandaşlar deprem şehitlerini ziyaret etti.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı bayramın birinci günü yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların ilk ziyaret yeri oldu. Mezarlıkta din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ve dualara depremzede vatandaşlar hep birlikte 'amin' dedi. Mezarlıklar başında dua eden depremzede vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kimi vatandaş mezarları temizledi, kimisi de suladı.

Depremzede kadın, "Yeğenim vefat etmişti depremde bugün doğum günüydü. Yaşasaydı 5 yaşında olacaktı. Ablam, yeğenim ve eniştem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah kimsenin başına da vermesin" dedi.

Din görevlisi Yusuf Gönlü ise, "Allah rahmeti ile muamele eylesin. Kur'an okuyoruz dua okuyoruz. Onları teselli ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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