Deprem şehitleri anısına 46 fidan dikti

Kahramanmaraş'ta depremzede bir esnaf, meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden vatandaşların anısına 46 adet fidan dikti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Mahallede esnaf olan Mehmet Yalçın, enkaz etrafından toparladığı eşyalarla 'Enkaz Kafe' isimli iş yeri açtı.

Depremin izlerinin silinmesini istemeyen ve bölgede yaşatmak isteyen Yalçın, bölgeye 46 adet fidan dikti. Yalçın, "Deprem şehitlerimizin anısını yaşatabilmek için enkazdan çıkan eşyalar ile bir kafe kurduk. Kafemizin yanına görüldüğü gibi boş alan yine deprem şehitlerimizin anısı için 46 adet fidan diktik. Bunları deprem şehitlerimizin anısına diktik. Ben enkazın arasından yeniden fidanların çıkması ve filizlenmesi için böyle bir mücadele başlatmış bulunuyorum. Yeniden boy gösterecek ve burada şehitlerimiz yaşayacak. Daha güzel çalışmalar da yapmaya devam edeceğiz. Bu bölge eski günlerde olduğu gibi yeşildi ve yeniden öyle olacak" diye konuştu.

Reyhan Doğan isimli genç ise, "Bu bölgeden geçiyorduk ve burada deprem şehitleri için fidanların dikildiğini gördük bu çalışmanın her yerde yapılmasını istiyorum çok teşekkürler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ