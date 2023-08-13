Deprem sebebiyle duran projeler tekrar başladı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapımı devam eden Milli Mücadele Parkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapımı devam eden Milli Mücadele Parkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç çalışmaları yerinde inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden birisi olan Adıyaman'da yapımı devam eden projeler depremin etkilerinden dolayı durdurulmuştu.

Normalleşme sürecinin hızlanmasıyla beraber yarım kalan projelerin yapımı devam ederken, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Mücadele Parkında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Milli Mücadele Parkını ziyarette bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Altınşehir Mahallemizde yapımı devam eden Milli Mücadele Parkımız 4 bin 700 metre kare alana sahip. Parkımızın içerisinde ses ve ışık efektleriyle destekleyerek diorama resim alanı ve 4 kişilik sinema alanını barındıracak olan müze alanımız olacak. Bunların yanı sıra yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, seyit onbaşı heykeli, conk bayırı Atatürk Anıtı, 57. Alay Anıtı, şehitlik rölyefi ve şehitler abidesinin ölçeklendirilmiş tasvirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve wc bulunacak. En kısa sürede halkımızın hizmetine açabilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN