Deprem nedeniyle Bursa'ya gelen Zeynep, sınıf arkadaşlarıyla duygusal bir veda yaşadı
Hatay'daki deprem sonrası Bursa'ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, okul arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz veda programıyla duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarıyla memleketine uğurlanan Zeynep, öğretmeni ve arkadaşlarına sarılarak veda etti.
Hatay'da 2 yıl önce yaşanan deprem sebebiyle Bursa'ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, eğitime başladığı Bursa'dan memleketine sınıf arkadaşları tarafından hediyelerle uğurlandı. Öğretmeni ve arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi gören Zeynep gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'da duygulandıran mecburi ayrılık, Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfında yaşandı. 2 yıl önce yaşanan Hatay depremi sonrası ailesiyle Bursa'ya gelen Zeynep Nevra Önder, okula başladığı arkadaşlarına gözyaşlarıyla veda etti. Ailesiyle birlikte Hatay'a memleketine dönen Önder, yarıyıl tatili öncesi karne almaya geldiğinde arkadaşları tarafından hazırlanan veda programını görünce duygulandı. İlk önce okul müdürü Şemsi İşleyen'e, öğretmenine, sonra sırayla arkadaşlarına sarılan Önder, gözyaşlarını tutamadı.
Yaşanan o anları kayda alanların yaptığı paylaşımı izleyenler de eklenen müzik ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı. - BURSA