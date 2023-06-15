Deprem mağduru çocuklarla buluştular

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir edilen deprem mağduru çocuklar, 'Çevreye Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Gündüzler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde misafir edilen deprem mağduru çocuklar, 'Çevreye Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Gündüzler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Bu kapsamda Gündüzler Ortaokulu 5. ve 7. Sınıf öğrencileri 'Çevreye Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Hüseyin Yarbay Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde eğitimlerine devam eden deprem mağduru çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, çocuklarla sohbet ederek oyunlar oynadı. - ESKİŞEHİR