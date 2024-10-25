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Deprem Konutları Toplantısı: Muhtarlarla İşbirliği ve Destek Vurgusu

Deprem Konutları Toplantısı: Muhtarlarla İşbirliği ve Destek Vurgusu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem konutlarıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi. Kaymakam Çağlar Partal, konut inşaatlarının hızla devam ettiğini ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem konutlarıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında, Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda muhtarlarla düzenlenen toplantıda köylerde devam deprem konutları, altyapı çalışmaları gibi konular ele alındı. Çok sayıda muhtarın katıldığı toplantıda köylerdeki deprem konutları ve alt yapı çalışmalarında gelinen nokta ve yapılması planlanan hizmetler tek te ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Devletimiz tüm imkanları sağladığı köylerimizde kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor, bizler inşaatlarımızın durumlarını hem sahada hem de muhtarlarımız üzerinden sürekli takip ediyoruz. En kısa zamanda tüm vatandaşlarımızın evlerine yerleşmeleri için çalışmalar hızla devam ediyor. Ayrıca bu toplantımızda muhtarlarımız Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ilçemizi temsil eden Besni02'ye güçlü bir destek vererek örnek bir davranış gösterdi. Bu davranışlarından ötürü köy ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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