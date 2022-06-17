Deprem Komisyonu'nun CHP'li Üyelerinden 'Bayraklı Çıkarması'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Gökan Zeybek, Ulaş Karasu ve Kamil Okyay Sındır, Bayraklı depremi sonrası yapılan deprem konutlarında ve rezerv alanda yapımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı da ziyaret eden heyet, depremzedelerin kredi beklentileri ve mülkiyet hakları ile ilgili sorunların takipçisi olduklarını söyledi. Başkan Sandal, "Depremzedelerin sesine kulak verilmeli" dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, 30 Ekim İzmir depremi sonrası, proje alanında ve rezerv alanda TOKİ tarafından yapılan binalarda incelemelerde bulundu.

Yaşanan sorunlar ve ortaya çıkan mağduriyetler konusunda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten heyet, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı da belediyede ziyaret etti.

Başkan Sandal, depremzedelerin bir türlü çözülemeyen kredi problemleri ve mülkiyet hakları konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

"DEPREMZEDELERE KULAK VERİLMELİ"

Başkan Sandal, "Deprem anından bu yana hem Bayraklı Belediyesi olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremzedelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kıymetli milletvekillerimizle süreci paylaştık. Sorunları, mağduriyetleri anlattık. Onlar da TBMM düzeyinde konuyu takip ediyorlar. Depremin yaraları sarılmak isteniyorsa, depremzedelerimizin sesine kulak verilmeli, kredi ve mülkiyet hakları konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalı" dedi.

ANKA / Yerel