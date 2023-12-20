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Deprem Kahramanlarının Adıyaman'a Gelişi

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6 Şubat depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Adıyaman'a gelen kahramanların kente geliş anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Adıyaman'a gelen 'kahramanların' kente geliş anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman ağır hasar almış ve yıkılan binlerce yapının enkazı altında binlerce vatandaş kalmıştı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan komando birlikleri, polisler, madenciler, sağlık personeli ve binlerce gönüllü vatandaş, Adıyaman Havalimanı'na geldi. Havalimanına uçakla gelen depremin kahramanları, Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi otobüsleriyle kent merkezine getirildi.

Enkazda kalan depremzedeleri kurtarmak için kazmasıyla, küreğiyle, kurtarma ekipmanlarıyla gelen binlerce kişinin seferberliği ve enkaz alanlarına intikal ettirildiği anlar ise araç içi kameralarına yansıdı. Havalimanından otobüse binen askerlerin, 'Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor. Hadi hemen gidelim" sözleri duygulandırdı.

Yardıma koşmak ve enkaz altında kalan insanları kurtarmak için otobüsleri tıka basa doldurarak kent merkezine gelen ekiplerin göstermiş olduğu seferberlik araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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