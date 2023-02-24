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Deprem izolatörlü konutlar Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde yapıldı

Yerel Haberler

Deprem izolatörlü konutlar Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde yapıldı

Asrın felaketinin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi.

Asrın felaketinin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye'de ilk kez Başakşehir'deki bir konut projesinde kullanıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesinden kentsel yenileme çalışmalarımıza kadar Başakşehir, deprem ve afetlere karşı hazır hale geliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi ve ilçe genelinde yürütülen kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İki yılda hedef yüzde 8"

Başkan Kartoğlu, "Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Her zorluk karşısında olduğu gibi, bugün de milletçe el ele verdik ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu afetin gözler önüne serdiği bir diğer konu da elbette yapı güvenliği oldu. 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde 57. Kentsel yenileme çalışmalarımızla, ilçemizdeki riskli oranını yüzde 13'e düşürdük. Devam eden ve planlanan projelerle riskli bina stoku oranımızı, iki yıl içinde yüzde 8'e düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde yapıldı"

Güvenli yapı stokunun önemine vurgu yapan Başkan Kartoğlu, "Özellikle deprem bölgesinde, Bakanlık yetkilileri ile Japonya'nın önde gelen inşaat firmaları da inşaat alanında incelemelerde bulundu. İzolatörlü konutlara ilişkin kanunda böyle bir boşluk vardı. Geçen yılın sonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu boşluğu giderdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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