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Deprem felaketinin isimsiz kahramanlarına 'Üstün Fedakarlık Madalyası'

Deprem felaketinin isimsiz kahramanlarına 'Üstün Fedakarlık Madalyası'

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK), Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Üstün Fedakarlık Madalyası'yla ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK), Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Üstün Fedakarlık Madalyası'yla ödüllendirildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerde arama kurtarma çalışmalarında fedakarca görev yapan 55 bin kişilik ulusal ve uluslararası ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK)'nin de aralarında yer aldığı ekiplere madalyaları il valileri tarafından verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Cumhuriyeti Kahramanmaraş Zeytinburnu Yerel Haberler

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