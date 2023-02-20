Deprem felaketinin belgeselini yaptı

Depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan yapımcı Hasan Özer, dron ile asrın felaketinin belgeselini yaptı. Belgeselde yer alan görüntüler, facianın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin 11 ilinde ağır hasara yol açan deprem felaketinin ilk günlerinde Hatay'a gelen yapımcı Hasan Özer, belgesel projesi için harekete geçti. Antakya'nın birçok mahallesinden ve enkazlardan dron ile görüntüler çeken Özer, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yaptığı belgeselle deprem felaketinin unutulmamasını amaçladığını anlatan Özer, "Afetin ilk gününden beri ben buradayım. Bizim insanımız bu tür şeyleri belli bir zaman geçtikten sonra unutur. Daha önce de böyle bir afete tüm şeffaflığıyla bir belgesel çekilmemişti. Kendi mesleğimi icra etmek için buraya geldim, bunu da kendime borç edindim. Yola çıktım ve buraya geldikten sonra tüm enkaz alanlarında 7/24 sahadaydım. Tüm çalışmaları bu doğrultuda şeffaf bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sosyal medyada buraya devlet gelmedi diye çok haber çıktı. Ama ben bizzat kendim şahit oldum. Devlet ve millet bütün imkanlarıyla buradaydı. Ama yıkım o kadar büyük ki aynı anda her yere yetişmek imkansız. Ben de alana girdikten sonra olayın şoku ile hiçbir şey çıkaramadım. Sonrasında ise tek hedefim böyle bir felaketi izleyip, hatırlayıp, ona göre ders çıkarmak ve unutturmamak oldu. Umarım güzel bir veri çıkmıştır elimize. Enkaz alanlarından en çok aklımda kalan ise; ekiplerimizin korkusuzca enkaz altına girip canları kurtarmak için verdikleri uğraş aklımdan çıkmıyor" dedi. - HATAY