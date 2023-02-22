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Deprem felaketine rağmen HDP önündeki aileler çocuklarının yolunu gözlüyor

Yerel Haberler

Deprem felaketine rağmen HDP önündeki aileler çocuklarının yolunu gözlüyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde olan ailelerin evlat nöbeti, deprem felaketine rağmen devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde olan ailelerin evlat nöbeti, deprem felaketine rağmen devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, bin 268 gündür bölücü terör örgütü PKK ve HDP'den evlatlarını istemeye devam ediyor.

Aileler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme rağmen acıları bir yaşayarak çocuklarının gelmesi için evlat nöbetini sürdürdü. Aileler, bir yandan da evlat nöbeti tuttukları çadırın kapısını depremzedelere açtıklarını dile getirdi.

Evlat nöbetinde olan anne Sadiye Tokay, enkaz altında kalan vatandaşlara Allah'tan rahmet, depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlara ise acil şifalar dileğinde bulundu.

Çadırın kapısını tüm depremzedelere açtıklarını ifade eden Tokay, "Deprem felaketinin başımıza gelmesinden HDP ve PKK daha da akıllanmadı. Çocuklarımızı hala serbest bırakmıyorlar. Artık çocuklarımızı serbest bırakın, yeter artık. Dağdaki çocukların aileleri belki göçük altında kalmış. Çocuklar artık ailelerine dönsün. Oğlum sen de artık teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Deprem PKK Yerel Haberler

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