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Deprem Dirençli Kent Esenyurt Programı

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından faaliyete geçirilen 'Deprem Dirençli Kent Esenyurt' başlıklı programda konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Deprem Dirençli Kent Esenyurt" programına katılan Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulundu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından faaliyete geçirilen "Deprem Dirençli Kent Esenyurt" başlıklı programda konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından faaliyete geçirilen "Deprem Dirençli Kent Esenyurt" toplantısı bir önceki gün ilçe genelindeki müteahhitlerle ve site yönetimleri ile yapıldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda ilk olarak Başkan Kemal Deniz Bozkurt ilçeyi depreme karşı nasıl hazırladıklarını ve yaptıkları çalışmaları sunum şeklinde anlattı. Ardından söz alan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, halkın depreme karşı duyarlı olmasını ve kendilerini yönetenlerden bunu talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Binlerce insanımızı bir gecede gömüyoruz"

Halkın deprem konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Biz her depremde binlerce insanımızı bir gecede gömüyoruz, hiç de akıllanmıyoruz. Kendi ülkemize karşı bu önemli görevi yerine getirmemiz lazım. Bu ülkede insanım ölmesin demenin, kafayı kaldırmanın zamanı. Onlara özellikle şunu söylemeliyiz; 'Deprem siyaset üstü bir konudur. Hangi partiden olursan ol, hangi siyasi görüşten olursan ol eğer beni yönetmek için adaysan, bu ülkede kentlerimi deprem dirençli hale getir. Bunun için gerekli planın, programın, niyetin olsun. Eğer o programın varsa oyum senindir' dememiz lazım. Bu uyarıyı yapmadığımız sürece bu ülkede ne neslimizi ne de geleceğimizi sürdürebiliriz. Her depremde elli binleri bir gecede toprağa vermeye devam ederiz ve bütün dünyada bize kuşkuyla bakar" dedi.

"Esenyurt'u deprem dirençli kent haline getirmek mümkün"

Türkiye'nin deprem direnci bakımından başarılı olan diğer ülkelerden bir eksiğinin olmadığını vurgulayan Görür şunları ekledi; "Esenyurt'u depreme dirençli kent haline getirmek mümkün. Bakın dünyada 'deprem dirençli kentler' oluşturmayı analitik düşünen çağdaş insanlar başarıyor. Örnekleri: Japonya, Meksika, Arjantin, Venezuela, İtalya. Bütün bu bölgelerde Türkiye'de görülen depremlerden daha büyük depremler oluyor. Bu ülkelerde yaşanan depremlerde 3-5 kişi tesadüfen hayatını kaybediyor. Bu büyük depremlerde bile normal yaşam kesintiye uğramıyor. Şu detaya özellikle dikkat çekmek istiyorum o ülkelerin birçoğunun ekonomisi bizden iyi değil, üstelik bilim ve teknolojileri de bizden daha iyi değil. Şimdi onlar bu işi yapmışlar ve başarmışlar. Bizim ülkemizde biz de bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Bunları yapabilmek için tüm imkanlarımız var. Tek bir şey yok, o da; siyasi irade ve halkın talep etmedeki ısrarı. Bunlar olmadığı için de iş yürümüyor."

"Sık sık bir araya geleceğiz"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise "Bu kentte yaşamanın, kentli olmanın bir takım sorumlulukları var. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha sık bir araya geleceğiz. Yaşadığımız kentteki sorunları, sorumlulukları beraberce konuşarak, hem yol-yöntemimizi belirleyeceğiz, hem de çözümleri beraber üreteceğiz. Kentimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek üzere bu toplantılarımızı yapıyoruz. Eğer bunu başaramazsak bu gün sahip olduğumuz her şeyi kaybetme riski ile karşı karşıya olmuş kalırız. Bizim odaklanmamız gereken iş bu. Naci Hocam zaman zaman konuşmalarında; 'deprem sorunu beka sorunudur' diyerek uyarıyor. Ben de onun bu sözlerine yüzde yüz katılıyorum. Biz bu çalışmaları belirli aşamalarda, farklı bölgelerde parça parça yapıyorduk ancak çalışmanın bir bölümünde Naci Hocamdan rica ettik, onun çalışmalarını inceledik. Bir kenti depreme dirençli hale nasıl getirileceğinin en iyi tarifinin onun tarafından yapıldığını gördük. Bu noktada kendisinden destek istedik. Bize yardımcı olacağını söyledi ve bu güne kadar da bu yardımını bizden esirgemedi. Ne zaman ihtiyacımız olsa bizim yanımızda olmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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