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Deprem'den 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye 'AFAD' ismi verildi

Yerel Haberler

Deprem'den 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye 'AFAD' ismi verildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte ekipler tarafından bir kedi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte ekipler tarafından bir kedi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. ' Afad' ismi verilen kedi daha sonra gönüllüler tarafından sahiplenildi.

Kahramanmaraş, 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen ve Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen olayda Kahramanmaraş'ta bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Depremin 11. gününde Kahramanmaraş'ta devam edilen arama kurtarma çalışmalarında bir binadan kedi sesini duyan Jandarma Arama Kurtarma - AFAD ve madenci ekipler burada bir süre dinleme çalışması yaptı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda enkazdan 248 saat sonra bir kedi canlı olarak çıkarıldı. Ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkarılan kediye ise 'AFAD' ismi verildi. Kedi daha sonra gönüllüler tarafından sahiplenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan AFAD kedi Yerel Haberler

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