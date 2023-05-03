Deprem dayanışması AtaKart'la büyüyor

Samsun Atakum Belediyesi tarafından hizmete açılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk gıda bankası AtaMarket'te depremzede vatandaşlar için AtaKart uygulaması başlatıldı.

Başkan Av. Cemil Deveci'nin önayak olmasıyla 2020 yılında hizmete açılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk gıda bankası AtaMarket'te çalışmalar aralıksız sürüyor. Atakum'da dayanışma ruhunun canlı bir şekilde sergilendiği AtaMarket'te depremzede vatandaşlara yönelik AtaKart uygulaması başlatıldı. "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla hayata geçirilen ygulamadan bugüne kadar Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran 523 aile faydalanırken; hak kazanan 217 ailenin de AtaKart alması bekleniyor. Aileler, AtaKart'a yüklenen aylık puanlarla alış verişlerini yapabiliyorlar. Puanların belirlenmesinde ailenin gelir durumu, kişi sayısı, ailede öğrenci veya engelli bireyin olması gibi etkenler değerlendiriliyor. Vatandaşlar, AtaKart'la gıda, temizlik ve hijyen ürünleri ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Dayanışmaya devam

Depremzede vatandaşlara destek olmak isteyenler, Atakum Belediyesi'nin gıda bankacığında paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği'ne gıda, giyim eşyası, temizlik ve hijyen ürünleri bağışı yapabiliyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ve kurumlar ticari faaliyetlerini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, giyim eşyası ve temizlik ürünlerini Özgür Bölüşüm Derneği'ne "İhtiyaç sahiplerine yardım karşılığında bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyorlar. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10 maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. - SAMSUN