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Deprem çadırında doğdu, adı Umut oldu

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Osmaniye'de kurulan deprem çadırında bir bebek dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Osmaniye'de kurulan deprem çadırında bir bebek dünyaya geldi. Ailenin isteği üzerine bir asker bebeğe "Umut" adını verdi.

Türkiye'yi sarsan deprem haberleri arasında umut veren bir haber de gündeme geldi. AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan Osmaniye'deki Atatürk Lisesi çadır alanında görev alan Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEBAKUB) İzmir ekibi, deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Umut Yerel Haberler

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