Deprem bölgesine Yıldırım Kent

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte Yeşilyurt'a kuracakları konteyner kent alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından AFAD koordinasyonuyla hemen harekete geçen Yıldırım Belediyesi, deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, depremzedeler için ayni yardımlar haricinde bölgede İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 300 konteynerlik kent kuruyor. Altyapı çalışmaları ve kurulumun devam ettiği konteyner kentin bünyesinde barınma alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanı, kütüphane, AŞ evi, kütüphane, kreş, revir bulunuyor.

Hatay'a da konteyner kuracağız

Depremzedelerin normal hayatlarına dönmesi için ekiplerin süratle çalışmalara devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için Malatya Yeşilyurt'a 300 konteynerlik yaşam alanı kuruyoruz. İçerisinde banyo, lavabo ve mutfak bulunan konteynerlerin içerisine ısıtıcı ve acil ihtiyaçlarla ilgili takviyelerde de bulunacağız. Bünyesinde sosyal alanlardan kreşe kadar tüm imkanların olacağı konteyner kenti depremzede kardeşlerimizin hizmetine açmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayrıca Hatay'da kuracağımız konteyner kentin planlamasını yapıyoruz. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi. - MALATYA