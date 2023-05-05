Deprem bölgesine yardım malzemesi götürürken tırı yanan esnaf destek bekliyor

Depremzedeler için toplanan yardımları, deprem bölgesine götürürken, tırı yanan Turgutlulu şoför Abdullah Yağız, 3 aydır çalışamıyor. Turgutlu Kaymakamlığından yardım toplama izni alan Yağız, vatandaşlardan destek bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım malzemelerini bölgeye götüren Turgutlulu şoför Abdullah Yağız'a ait 45 AHH 976 plakalı tır seyir halindeyken alev alarak Afyon'da yanmıştı. Meydana gelen talihsiz olayın ardından ekmek teknesi olan tırı kullanılmaz hale gelen ve kendisinde de yanıklar oluşan Yağız yaklaşık 3 aydır çalışmadığını belirterek, Turgutlu Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Başvurusu olumlu sonuçlanan Yağız, yardım toplamak için resmi izin aldı.

İzmir Valiliğinin görevlendirmesiyle bölgeye yardım malzemeleri götürmek için yola çıktığını belirten Turgutlulu şoför Abdullah Yağız, "9 Şubat tarihinde İzmir Valiliğinin görevlendirmesiyle yola çıktım. Afyonkarahisar'da maalesef bu talihsiz olay başımıza geldi, aracımla seyir halindeyken aracımın göğüs kısmında bulunan kabloların kısa devre yapması sonucu aracım yanmaya başladı. Olayın gerçekleştiği günden bu yana hem iş, hem de sağlık yönünden kötü günler geçirdim, bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" dedi.

Diğer yandan Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yörüyen de mağdur olan Turgutlulu şoför Abdullah Yağız'ın Kaymakamlık izinli yardım hesabını paylaşarak vatandaşlardan destek talebinde bulundu.

Yörüyen paylaşımında, "Odamız üyesi Abdullah Yağız'ın Kaymakamlık izinli yardım hesabı, Abdullah Yağız: (TR 35 0006 4000 0013 5251 6832 65) şeklindedir" ifadelerine yer verdi. - MANİSA