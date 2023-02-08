Deprem bölgesine yardım götüren tırlar karda kaydı, yol kapandı Yerel Haberler Bursa'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yardım götüren tırlar kar yağışı sebebiyle İnegöl ilçesi yakınlarında kızaklama yapınca Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı. Bursa'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yardım götüren tırlar kar yağışı sebebiyle İnegöl ilçesi yakınlarında kızaklama yapınca Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı. Karayolları ve polis ekipleri tırların kurtarılmasına çalışıyor. Bursa'dan yola çıkan yardım tırları yoğun kar sebebiyle Bursa Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezitler Boğazı bölgesinde kızaklama yaparak kaydı ve yolu kapattı. Hava şartlarının ciddi manada hayatı olumsuz etkilediği bölgede Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı. 5 kilometre kuyruk oluşurken, kar yağışının devam ettiği bölgede karayolları ve polis ekipleri yolu açmaya çalışıyor. Yardım tırlarının normale döndükten sonra yollarına devam etmesinin beklendiği açıklandı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş İnegöl Ankara Bursa Yerel Haberler

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