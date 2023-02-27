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Deprem bölgesine yakacak yardımı

Yerel Haberler

Deprem bölgesine yakacak yardımı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, deprem bölgesindeki vatandaşların soğukla olan mücadelelerine yardımcı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, deprem bölgesindeki vatandaşların soğukla olan mücadelelerine yardımcı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Soğukların yaşandığı deprem bölgesindeki ısınma sorunu için kolları sıvayan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, STK'lar ve köylü vatandaşların da desteği ile bölgeye yakacak odun göndermeye devam ediyor.

Müdürlüğün bugüne kadar 69 adet kamyon ve tır ile toplamda 2 bin 709 ster (Bin 625 ton) odun bölgeye ulaştırıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Yerel Haberler

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