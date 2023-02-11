Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

Yerel Haberler

Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde iş makineleri ve personelleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde iş makineleri ve personelleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bu seferberliğe katıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki çalışmalara destek oluyor. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bölge Müdürlüğümüz deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine; 3 Adet - Treyler, 7 Adet - Pick-up, 6 Adet - Ekskavatör, 24 Adet - Kamyon, 6 Adet - Jenaratör, 13 Adet - Yatakhane Treyleri, 2 Adet - Yemekhane Treyleri, 1 Adet - Kamyonlu Vinç, 2 Adet - Minibüs, 2 Adet - Akaryakıt Tankeri, 1 Adet - Seyyar Tamir Aracı, 1 Adet - Büro Treyleri, 67 Adet - Personel iş makinesi ve ekipman ile destek vermekteyiz" denildi. - AYDIN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Kahramanmaraş Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title