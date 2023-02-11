Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde iş makineleri ve personelleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bu seferberliğe katıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki çalışmalara destek oluyor. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bölge Müdürlüğümüz deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine; 3 Adet - Treyler, 7 Adet - Pick-up, 6 Adet - Ekskavatör, 24 Adet - Kamyon, 6 Adet - Jenaratör, 13 Adet - Yatakhane Treyleri, 2 Adet - Yemekhane Treyleri, 1 Adet - Kamyonlu Vinç, 2 Adet - Minibüs, 2 Adet - Akaryakıt Tankeri, 1 Adet - Seyyar Tamir Aracı, 1 Adet - Büro Treyleri, 67 Adet - Personel iş makinesi ve ekipman ile destek vermekteyiz" denildi. - AYDIN