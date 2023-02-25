Deprem bölgesine ilaç ve medikal malzeme desteği sürüyor

İlk günden beri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, depremzedelere medikal malzeme desteği sağlamanın yanında, sahadaki 10 sağlık personeli ve hasta nakil ambulansıyla Hatay'ın köylerini tek tek gezerek sağlık hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için alanda yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bölgeye ilaç ve medikal malzeme desteği de sağlıyor. İlk günden beri deprem bölgesinde olan ve arama-kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yararlılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere naklini gerçekleştiren sağlık ekipleri, Hatay'da göreve devam ediyor. Belediye bünyesinde görev yapan 10 sağlık personeli, belediyenin tahsis ettiği hasta nakil ambulansıyla, Esenyurt'tan gönderilen ilaç ve medikal malzeme desteklerini depremzedelere ulaştırmak için köyleri tek tek gezerek sağlık hizmeti veriyor.

"Ülkemizin yanındayız"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ilk günden beri depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Birimi Şefi Ersoy Lale, "Bütün birimlerimiz ilk günden beri depremin olduğu bölgedeler. Biz de bir ambulans ve sağlık ekibiyle orada destek veriyoruz. Burada kalan ekipler de eczanelerden, sivil toplum kuruluşlarından gelen ilaçları topluyor. İlaçları kalp, kolesterol, tansiyon diye sınıflandırarak deprem bölgelerine gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar depremzedelere yardımda bulunuyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Ülkemizin yanındayız. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde inşallah bu süreci atlatacağız" dedi. - İSTANBUL