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Deprem bölgesine giderken hayatını kaybeden Hüseyin Hamarat son yolculuğa uğurlandı

Yerel Haberler

Deprem bölgesine giderken hayatını kaybeden Hüseyin Hamarat son yolculuğa uğurlandı

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçelievler Belediye Başkanlığı arama kurtarma gönüllüsü Hüseyin Hamarat son yolculuğa uğurlandı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçelievler Belediye Başkanlığı arama kurtarma gönüllüsü Hüseyin Hamarat son yolculuğa uğurlandı.

Depremde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevli olduğu Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ile İstanbul Havalimanı'na giderken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Hamarat hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde verdiği 3 günlük yaşam mücadelesi sonucunda hayatını kaybetti. Hamarat bugün ikindi namazının ardından Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına ailesi, yakınları, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı. Şu anda deprem bölgesinde bulunduğu için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın cenaze namazına katılamadığı öğrenildi. Bahçelievler Belediyesi'nde 15 yıldır çalışan Hüseyin Hamarat için ilk olarak görev yaptığı Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde helallik alındı, merhumun cenazesi daha sonra Şirinevler Ulu Cami'ye getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü de olan Hüseyin Hamarat evli ve iki çocuk babasıydı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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