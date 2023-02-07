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Deprem bölgesine giden ekiplerin karı ve tipide zor anları kamerada

Yerel Haberler

Deprem bölgesine giden ekiplerin karı ve tipide zor anları kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekipler kış şartlarında zorlu bir yolculuk sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekipler kış şartlarında zorlu bir yolculuk sürüyor. Ekiplerin deprem bölgesine ulaşabilmek için kar yağışı ve tipi sıvanı verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrası Türkiye'nin birçok ilinde ekipler bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Yalnız zorlu kış şartları ekiplerin sınavı haline geldi. Yolda kar ve tipi altında ilerlemeye çalışan Zonguldak UMKE ekibiyle Yıldırım Belediyesi ekiplerinin zorlu yolculukları kameraya yansıdı. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Deprem Yerel Haberler

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