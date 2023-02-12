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Deprem bölgesinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor

Yerel Haberler

Deprem bölgesinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden yaklaşık 151 saat sonra 32 yaşındaki vatandaş canlı olarak enkazdan çıkarıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden yaklaşık 151 saat sonra 32 yaşındaki vatandaş canlı olarak enkazdan çıkarıldı.

Depremin en etkili hissedildiği illerden Hatay'da depremin 7. gününde de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çöken 8 katlı bir binanın enkazında ses duyan ekipler, yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sonunda 32 yaşındaki Mert Mucuk'u sağ olarak enkazdan çıkardı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan Hatay Yerel Haberler

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