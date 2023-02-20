Deprem bölgesinden Kırşehir'e gelen 423 öğrenci okula başladı

Ara tatil sonrası ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Kırşehir'de misafir kalan depremzede çocuklar da bugün okula başladı.

10 ilden Kırşehir'e 20 Şubat tarihinde gelen 423 öğrenci devlet okulları ve özel okullarda yeni sınıfları ve arkadaşlarıyla tanıştı. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde koordinasyonu yapılan öğrencilerin bulundukları yerlere yakın olan okullara nakil işlemleri yapıldı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda nakil işlemleri en yakın okullara yapılırken evlerde kalan depremzede ailelerin çocukları ise istedikleri okullara çocuklarının nakil işlemlerini yaptırdı. Lise öğrencileri ise il müdürlüklerine başvuru yaparak geldikleri yerlerdeki okul türlerine göre olan okullara yerleştirildi.

Öğrencilerin nakil işlemleri ise sürüyor. - KIRŞEHİR