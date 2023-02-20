Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinden Kırşehir'e gelen 423 öğrenci okula başladı

Yerel Haberler

Deprem bölgesinden Kırşehir'e gelen 423 öğrenci okula başladı

Ara tatil sonrası ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Kırşehir'de misafir kalan depremzede çocuklar da bugün okula başladı.

Ara tatil sonrası ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Kırşehir'de misafir kalan depremzede çocuklar da bugün okula başladı.

10 ilden Kırşehir'e 20 Şubat tarihinde gelen 423 öğrenci devlet okulları ve özel okullarda yeni sınıfları ve arkadaşlarıyla tanıştı. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde koordinasyonu yapılan öğrencilerin bulundukları yerlere yakın olan okullara nakil işlemleri yapıldı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda nakil işlemleri en yakın okullara yapılırken evlerde kalan depremzede ailelerin çocukları ise istedikleri okullara çocuklarının nakil işlemlerini yaptırdı. Lise öğrencileri ise il müdürlüklerine başvuru yaparak geldikleri yerlerdeki okul türlerine göre olan okullara yerleştirildi.

Öğrencilerin nakil işlemleri ise sürüyor. - KIRŞEHİR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Ara tatil Kırşehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title