Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 3 bin 405 oldu

İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 3 bin 405 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 2 bin 504 yaralı tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. Bu sayı 3 bin 405'e çıktı. İstanbul'daki çeşitli hastanelere getirilen 3 bin 405 yaralıdan 2 bin 193'ü ise taburcu edildi. - İSTANBUL