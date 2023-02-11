Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 2 bin 504 oldu

İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 2 bin 504 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan bin 616 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. Bu sayı 2 bin 504'e çıktı. İstanbul'daki çeşitli hastanelere getirilen 2 bin 504 yaralıdan bin 472'si ise taburcu edildi. - İSTANBUL