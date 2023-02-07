Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 53 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. Bu sayı 63'e çıktı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine 4, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, Özel Acıbadem Taksim Hastanesine 3, Beykoz Devlet Hastanesine 2, Özel Medicana Ataşehir Hastanesine 2, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine 1, Başakşehir Devlet Hastanesine 1, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi 1, Özel Acıbadem Maslak Hastanesine 1, Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 depremzedenin getirildiği öğrenildi. - İSTANBUL