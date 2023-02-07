Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu

Yerel Haberler

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 63 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 53 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. Bu sayı 63'e çıktı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine 4, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3, Özel Acıbadem Taksim Hastanesine 3, Beykoz Devlet Hastanesine 2, Özel Medicana Ataşehir Hastanesine 2, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine 1, Başakşehir Devlet Hastanesine 1, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi 1, Özel Acıbadem Maslak Hastanesine 1, Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 depremzedenin getirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Başakşehir İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title