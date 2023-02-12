Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinden İstanbul'a bir uçak daha geldi

Yerel Haberler

Deprem bölgesinden İstanbul'a bir uçak daha geldi

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ederken göçük altından çıkarılan yaralılar Türkiye'nin dört bir yanında olan hastanelere sevk ediliyor. Akşam saatlerinde Adana'nın İncirlik Üssünden gelen uçak, Atatürk Havalimanına ulaştı. Türk Hava Kuvvetlerinin "Casa" ismindeki ambulans uçağından 12 depremzede, 14 AFAD gönüllüsü ve 4 askeri personel geldi. Uçaktan inen depremzede ve personeller evlerine gitmek üzere havalimanı otobüsüne bindirildi. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title