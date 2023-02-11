Deprem bölgesinden İstanbul'a bir uçak daha geldi Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altından çıkarılan yaralıların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk hava kuvvetlerine bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Deprem bölgesinden İstanbul'a bir uçak daha geldi

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altından çıkarılan yaralıların yanı sıra sağlık durumu iyi olan depremzedeler de Türk hava kuvvetlerine bağlı askeri uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ederken göçük altından çıkarılan yaralılar Türkiye'nin dört bir yanında olan hastanelere sevk ediliyor. Akşam saatlerinde Adana'nın İncirlik Üssünden gelen uçak, Atatürk Havalimanına ulaştı. Türk Hava Kuvvetlerinin "Casa" ismindeki ambulans uçağından 12 depremzede, 14 Afad gönüllüsü ve 4 askeri personel geldi. Uçaktan inen depremzede ve personeller evlerine gitmek üzere havalimanı otobüsüne bindirildi.