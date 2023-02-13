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Deprem bölgesinden gelen Alman kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

Yerel Haberler

Deprem bölgesinden gelen Alman kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Almanya'dan gelen kurtarma ekipleri, çalışmaların ardından ülkelerine dönmek üzere geldikleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Almanya'dan gelen kurtarma ekipleri, çalışmaların ardından ülkelerine dönmek üzere geldikleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan çalışmalara katılmak için birçok ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönüşü sürüyor. Almanya'dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlayarak Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla bugün Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi. Ekipler, THY ve yer işletme hizmet şirketi Turkish Ground Services (TGS) çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Alman ekip THY'nin tarifeli uçağıyla bugün ülkesine dönecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul Yerel Haberler

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