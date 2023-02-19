Deprem bölgesinden dönen itfaiyeci eşini adak keserek karşıladı

Balıkesirli itfaiyecinin eşi Şebnem Yaman, Adıyaman'da depremzedelerin yardımına koşan ekipte bulunan eşi için gördüğü rüya üzerine eve dönüşünde adadığı koçu kesti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük deprem sonrası bölgede günlerdir fedakarca görev yapan ekipler, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dualarla karşılandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği tarafından bölgeye yeni ekipler gönderilirken, görevden dönen itfaiyecilerin aileleri ile kavuşmaları ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Öte yandan, karşılama sırasında itfaiyeci İsmail Yaman'ın eşi Şebnem Yaman tarafından adak da kesildi. Şebnem Yaman, rüyasında Adıyaman'da depremzedelerin yardımına koşan ekipte bulunan eşinin evinin önünde adak hayvanı kestiğini görünce paniğe kapıldı. Uyanınca hemen aradığı eşine rüyasını anlatınca eşi Yaman, "Yoldayız dönüyoruz, o zaman kurban keselim" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "10 il için seferberlik ilan eden Balıkesir, bir yandan da depremzedelere yer bulmaları için kapılarını açtı. 5 saat uyku ile günlerdir fedakarca görev yapan ekiplerimizi hoş geldin diyerek tebrik ediyorum. Giden arkadaşlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Arkadaşımızın adağını ise Rabbim kabul etsin" dedi.

Şebnem Yaman ise, "Ben rüyamda İsmail'i evin önünde kurban keserken gördüm. Panikledim, hemen aradım. Nasıl olduğunu sordum. Rüyamı anlattım. Ankara'dalarmış. O da Edremit'e inşallah sağ salim gelince kurban kesmemizi istedi. Adağını yerine getirdik" dedi.

Kesilen koçun eti ilçeye yerleştirilen depremzede ailelere dağıtıldı. - BALIKESİR