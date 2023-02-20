Deprem bölgesinden dönen adliye personeline alkışlı ve karanfilli karşılama

Gönüllü olarak gittikleri deprem bölgesinde görevlerini tamamlayarak İstanbul'a dönen adliye personeli, Bakırköy Adalet Sarayı'nda alkış ve karanfillerle karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 1 başsavcı vekili, 20 Cumhuriyet Savcısı, 3 idari /yazı işleri müdürü, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoför yardım tırlarıyla birlikte Adıyaman'a gitmişti. Deprem bölgesine gönüllü olarak giden Bakırköy Adalet Sarayı personeli görevlerini tamamlayarak İstanbul'a döndü. Deprem bölgesinden dönen personeller Bakırköy Adalet Sarayı'nda çalışan diğer personel tarafından alkışlarla ve karanfillerle karşılandı. Karşılamaya katılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Arkadaşlarımız ilk günden Adıyaman'a geçti. Adliyenin birinci katını ayağı kaldırıp yargı hizmeti için elverişli bir hale getirdiler, emekleri çok büyük. Bütün hakim ve savcılarımız ve personelimiz adına hepimiz onlara şükranlarımızı, takdirlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL