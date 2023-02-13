Deprem bölgesinden 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi Yerel Haberler Kahramanmaraş depreminde yaralanan 6 depremzede daha CASA tipi askeri ambulans uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilerek hastanelere sevk edildi. Kahramanmaraş depreminde yaralanan 6 depremzede daha CASA tipi askeri ambulans uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilerek hastanelere sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerde enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a getirilmesi devam ediyor. Adana'dan kalkan ve içinde 6 yaralı ve 5 refakatçı bulunan CASA tipi askeri ambulans uçağı, saat 00.20 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralı depremzedeler çevrede bulunan hastanelere nakledildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul Yerel Haberler

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