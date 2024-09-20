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Deprem Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Süreci Açıklandı

Deprem Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Süreci Açıklandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hukuki sürecini 7 maddede açıkladı. Bakanlık, tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili hukuki sürecin nasıl yürütüldüğünü 7 maddede açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde inşaatların hızlandırılması ve sürecin aksamaması için tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığı vurgulandı. İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut ve iş yerinin teslim edildiğinin, isteyene de taşınmazlarının güncellenmiş bedelinin ödendiğinin altı çizildi. Paylaşımda, 7 maddede deprem bölgesinde kentsel dönüşüm süreci şöyle anlatıldı:

"Kentsel dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yürütülür. Başkanlık, kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın bir an evvel yeni konutlarına yerleşebilmesi için plan, proje, ruhsat ve izin işlemlerini hızlandırır. Sürecin tek elden yönetilmesi için tüm taşınmazlar geçici olarak Hazine adına tescil edilip, devlet emanetine alınır. Yeni yapının inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir. Hak sahiplerine bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ve kat mülkiyeti Hazine adına kurulur. İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut ve iş yeri verilir, isteyene taşınmazlarının güncellenmiş bedeli ödenir. Konut ve iş yeri almak isteyen hak sahipleriyle taşınmazlarının güncel bedelleri indirimli yapım maliyetlerinden düşürülerek, sözleşmeyle teslim süreci tamamlanır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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