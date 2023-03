Deprem bölgesindeki itfaiyecilerin buruk sahuru

ELAZIĞ - Yaşanan deprem felaketlerinden hem etkilenen hem de sahada görev alan Elazığ Belediyesi'nde görevli itfaiye erleri, Ramazan ayını buruk geçiriyor. 7/24 görev başında olan itfaiye erleri, hazırladıkları kahvaltı ile sahurlarını mesaide yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde, depremzede olmalarına rağmen ailesini ve çocuklarını bırakarak Malatya'ya yardıma koşan Elazığ İtfaiyesi, Ramazan ayını buruk bir sevinçle karşıladı. Yangın, deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarında da görev alan itfaiye erleri, sahur için İtfaiye Daire Müdürlüğündeki istasyonda hazırlık yaptı. İstasyonda, 24 saat görev başında bekleyen itfaiyeciler, sahur için mutfağa girerek çay demleyip kahvaltılıkları yemek masasına servis etti. Pidelerin getirilmesinin ardından masaya oturan itfaiye erleri, dua eşliğinde sahurlarını yaptı. Ekipler, sahurun ardından yine mesailerine kaldıkları yerden devam etti.

Yaşanan deprem ve sel felaketlerinin ardından Ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiklerini dile getiren Ekip Amiri Atilla Aytekin, " Her zaman olduğu gibi sahurumuzu yapıyoruz bir yandan da 7/24 Elazığ'da görev yapmaktayız. İtfaiyeciler olarak bir aileyiz, tam da şu zaman en çok vakit geçirdiğimiz zamanlar. Hem sahur hem oruç bir yandan da insanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Trafik kazası, sel, deprem gibi afetlerde tehlikeye düşmüş her canlıya bir an önce yetişebilmemiz için görev başındayız, bu hayvan veya insan, kim olursa olsun 7/24 görev başındayız. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Hüzünlü bir sene, buruk bir ramazan ayı geçiriyoruz. Allah, bir daha bu acıları bize göstermesin, kimseye de yaşatmasın" dedi.