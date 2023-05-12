Deprem bölgesindeki çölyak hastalarını unutmadılar

Körfez Belediyesi, glutensiz gıda kolilerini deprem bölgelerindeki çölyak hastası vatandaşlara ulaştırdı.

Körfez Belediyesi, glutensiz undan yapılan ürünlerin çölyak hastalarına kolayca ulaşmasını sağlamaya ve gıda desteğinde bulunmaya devam ediyor. İlçede çölyak hastalarına desteğini sürdüren Körfez Belediyesi, depremzedeleri de unutmadı. Çölyak hastalarının yiyebileceği ürünlerin yer aldığı 150 koli hazırlandı. Gönüllü vatandaşların da destekleriyle birlikte glutensiz gıda kolileri Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ndeki yardım merkezinde toplandı. Lojistiği sağlayan Körfez Belediyesi, çölyak hastalarının yiyebileceği ürünlerin yer aldığı 150 koliyi depremzedelere ulaştırdı.

Belediye olarak çölyak hastalarına desteklerinin devam edeceğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Glütensiz undan yapılan ürünlerin çölyak hastalarına kolayca ulaşmasını sağlamak için gayret sarf ediyoruz. İlçemizde, her hafta perşembe günü belirlenen büfelere ekmek dağıtımı yapıyoruz. 100 çölyak hastamız bu hizmetten faydalanıyor. Bunun yanı sıra çölyak hastası vatandaşlarımıza düzenli olarak gıda desteği de sağlıyoruz. Vatandaşlarımız vermiş olduğumuz yardım kartlarıyla, yılda 4 defa belirlenen noktalardan alışverişini yapabiliyor. İhtiyaç duyulan talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ