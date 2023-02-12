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Deprem bölgesinde yürek ısıtan görüntü

Yerel Haberler

Deprem bölgesinde yürek ısıtan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden yürek ısıtan görüntüler de geliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden yürek ısıtan görüntüler de geliyor. Hatay'da enkaz çalışmasından çıkan Erzurum itfaiyesi arama kurtarma ekibinde görevli personel, üşüyen bir çocuğu fark ederek, çocuğa bir çift eldiven ve mont giydirdi.

Hatay'da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatay'da bir binanın enkazında kurtarma çalışmasına katılan Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi'nde görevli bir personel, çalışmaya ara verdiği sırada alanda üşümüş bir çocuğu fark edince, yardım malzemelerinin olduğu yerden bir çift eldiven ve bir mont getirdi. İtfaiye personeli eldivenlerini ve montunu giydirdiği küçük çocukla sohbet ederken, çocuk da itfaiyeci abisine teşekkür etti. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Erzurum Hatay Yerel Haberler

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