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Deprem bölgesinde yerel yönetimler arasında örnek dayanışma

Yerel Haberler

Deprem bölgesinde yerel yönetimler arasında örnek dayanışma

Depremden en fazla etkilenen Hatay'da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi'nin sahada daha rahat çalışabilmesi amacıyla yeni şantiye alanları oluşturuyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay'da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi'nin sahada daha rahat çalışabilmesi amacıyla yeni şantiye alanları oluşturuyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen ardından tüm birimleriyle alarm durumuna geçerek afet bölgesinde çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hataylıların erzak, geçici barınma ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yerel yönetimlerin de çalışabilir hale gelebilmesi için hareket geçti. Antakya Belediyesi'nin depremden zarar gören fen işleri şantiyesinin yerine sıfırdan şantiye alanı oluşturmak için çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, Antakya merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 20 dönüm alan üzerinde 3 ekskavator kepçe, 3 loader, 1 greyder, 1 silindir, 4 kamyon ve 15 personel ile saha tesviyesi ve hafriyat çalışmalarına start verdi. Hummalı bir şekilde alanın kurulması için uğraşan ekipler, çalışmalar tamamlandığında, Antakya'ya yeni araç ve iş makinası otoparkı ile şantiye alanı kazandırarak, yerel ekiplerin de sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesine imkan sağlayacak. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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